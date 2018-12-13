Смолий рассказал о дате получения транша от МВФ и его размере

Национальный банк рассчитывает на положительное решение совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения помощи Украине и ожидает поступления транша до 25 декабря 2018 года.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на пресс-брифинге.

"Заседание совета директоров МВФ запланировано на 18 декабря, где будет рассматриваться украинский вопрос. Мы ожидаем положительное решение по программе stand-by взамен действующей сегодня программы EFF и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения до 25 декабря", - сказал он.

На уточняющий вопрос глава НБУ добавил, что сумма первого транша, по оценкам Нацбанка, составит 1,4-1,9 млрд долларов. Окончательная сумма будет известна после заседания совета директоров.

5 декабря Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

Теперь 14-месячную программу stand-by должен утвердить Совет МВФ.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что, несмотря на введение военного положения, фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

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Экономическая правда