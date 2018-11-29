МВФ подтвердил готовность работать с Украиной по программе Stand-by

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что, несмотря на введение военного положения, фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Лагард от 28 ноября по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я имела конструктивную беседу с президентом Порошенко сегодня, мы обсудили состояние ожидаемой сделки stand-by.

Президент проинформировал меня об основных показателях бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и сейчас находится на рассмотрении сотрудников МВФ", - сообщила Лагард.

По ее словам, предварительная оценка является удовлетворительной, и ожидается, что процесс вскоре завершится.

"Мы также исследовали возможную техническую помощь со стороны МВФ, чтобы укрепить налоговую администрацию и сделать налоговую систему более благоприятной для роста, обеспечивая при этом долговую устойчивость", - говорится в заявлении.

"Все предыдущие действия, как ожидается, будут завершены украинскими органами власти до 10 декабря 2018 года, и в ближайшее время будет созвано заседание Исполнительного совета для обсуждения соглашения stand-by", - подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

Лагард добавила, что во время разговора с Порошенко они "подтвердили положительные отношения и сотрудничество между Украиной и МВФ".

Ранее Международный валютный фонд заявил об отсутствии юридических ограничений для продолжения сотрудничества с Украиной во время военного положения.

Напомним, в октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

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Украинская правда