Украина и Китай возобновили валютный своп на 62 миллиарда

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Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили Двусторонний договор о валютном свопе еще на три года на уровне 15 млрд юаней или 62 миллиарда гривень.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Соответствующий договор 10 декабря во Пекине подписали председатель НБУ Яков Смолий и его китайский коллега Йи Ган.

Это уже третий подобный договор. Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 млрд гривень и 15 млрд юаней истек в июне 2018 года.

"Китай - это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях", - прокомментировал Смолий.

Валютный своп представляет собой обмен валютами с последующим обратным обменом по курсам, согласованным сторонами, и используется центральными банками при предоставлении ликвидности в национальной валюте.

Напомним, Украина и Китай планируют удвоить взаимный товарооборот до 10 млрд долларов.

Китайские компании за два года натендерили в Украине более 10 миллиардов.

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