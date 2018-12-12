У Кабміні спростували блокування поділу "Укрнафти"

У Кабінеті міністрів спростували блокування поділу "Укрнафти" між "Нафтогазом" і Коломойським.

Про це повідомляє прес-служба міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка.

"Звертаємо вашу увагу на те, що жодних листів, про які йдеться у вашому матеріалі, від голови ПАТ "Укрнафта" Марка Роллінса Служба міністра Кабінету міністрів України Олександра Саєнка й особисто Міністр не отримували", - йдеться у повідомленні.

"Також подібних доручень не надходило від віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона ні до Міністра особисто, ні до його служби", - зазначили у відомстві.

Раніше ЕП з посиланням на джерела повідомляла, що акціонери ПАТ "Укрнафта" прийшли до єдиного знаменника про спосіб розподілу спільного бізнесу в рамках цієї компанії, але не можуть отримати відповідне схвалення від Кабміну.

Як зазначалося, "Укрнафта" зверталася до Кабміну ще 10 жовтня з листом, але не отримала відповіді. Тоді глава направив повторний запит, щоб підтвердити відсутність необхідності узгодження урядом передачі ТОВ газодобувних активів.

Економічна правда