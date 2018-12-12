У Кабміні заблокували поділ "Укрнафти" між "Нафтогазом" і Коломойським

Акціонери ПАТ "Укрнафта" - НАК "Нафтогаз України" і офшори групи "Приват" - прийшли до єдиного знаменника про спосіб розподілу спільного бізнесу в рамках цієї компанії, але не можуть отримати відповідне схвалення від Кабміну.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його словами, суть домовленості полягає в тому, що "Укрнафта" створить ТОВ в статусі дочірнього підприємства, якому згодом будуть передані газовидобувні активи.

За його словами, після внесення активів до статуту дочірнього підприємства, "Укрнафта" планувала продати свою частку в цій компанії "Нафтогазу", після чого той в свою чергу повинен був вийти зі статутного фонду "Укрнафти".

Таким чином повинен був відбутися розподіл "Укрнафти" на газовий і нафтовий бізнес, автономними власниками якого повинні були стати відповідно "Нафтогаз" і структури Ігоря Коломойського.

Для прикладної реалізації цього плану "Укрнафта" вже звернулася до Кабміну за підтвердженням відсутності необхідності узгодження урядом передачі активів ТОВ, що створюється.

Відповідний лист за підписом глави ПАТ Марка Роллінса було адресовано Кабміну більше двох місяців тому - 10 жовтня.

За даними ЕП, в уряді досі не надали відповіді, тому в кінці листопада Роллінс направив повторне звернення до уряду відповідного контексту.

"У зв'язку з тим, що "Укрнафта" в даний час не отримала відповідь на дане звернення, просимо надати відповідь на вихідний лист, або повідомити про те, коли таку відповідь буде надано", - йдеться в листі Роллінса №01/01/07 -3215/394 від 22 листопада.

За даними ЕП, після надходження відповідного звернення до Кабміну, воно було "розписано" віце-прем'єром Володимиром Кістіон на міністра Кабміну Олександра Саєнка, який відомий в Кабміні під непублічним прізвиськом "Саша-потеряй", з ремаркою "прошу розглянути". Але від Саєнко відповідь на це звернення досі не надійшла.

Як повідомляла УП, в коло неофіційних обов'язків Саєнко входить опція "втрачати" документи, які невигідні для прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Дмитро Рясний, ЕП