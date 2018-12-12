В Кабмине заблокировали разделение "Укрнафты" между "Нафтогазом" и Коломойским

Акционеры ПАО "Укрнафта" - НАК "Нафтогаз Украины" и оффшоры группы "Приват" - пришли к единому знаменателю о способе разделения совместного бизнеса в рамках этой компании, но не могут получить соответствующее одобрение от Кабмина.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, суть договоренности заключается в том, что "Укрнафта" создаст ООО в статусе дочернего предприятия, которому впоследствии будут переданы газодобывающие активы.

По его словам, после внесения активов в устав дочернего предприятия, "Укрнафта" планировала продать свою долю в этой компании "Нафтогазу", после чего тот в свою очередь должен был выйти из уставного фонда "Укрнафты".

Таким образом должно было произойти разделение "Укрнафты" на газовый и нефтяной бизнес, автономными владельцами которого должны были стать соответственно "Нафтогаз" и структуры Игоря Коломойского.

Для прикладной реализации этого плана "Укрнафта" уже обратилась в Кабмин за подтверждением отсутствия необходимости согласования правительством передачи активов в создающееся ООО.

Соответствующее письмо за подписью главы ПАО Марка Роллинса было адресовано Кабмину больше двух месяцев назад - 10 октября.

По данным ЭП, в правительстве до сих пор не предоставили ответа, поэтому в конце ноября Роллинс направил повторное обращение в правительство соответствующего контекста.

"В связи с тем, что "Укрнафта" в данное время не получила ответ на данное обращение, просим предоставить ответ на исходное письмо, или сообщить о том, когда такой ответ будет предоставлен", - говорится в письме Роллинса №01/01/07-3215/394 от 22 ноября.

По данным ЭП, после поступления соответствующего обращения в Кабмин, оно было "расписано" вице-премьером Владимиром Кистионом на министра Кабмина Александра Саенко, который известен в Кабмине под непубличным прозвищем "Саша-потеряй", с ремаркой "прошу рассмотреть". Но от Саенко ответ на это обращение до сих пор не вышел.

Как сообщала УП, в круг неофициальных обязанностей Саенко входит опция "потерять" документы, которые невыгодны для премьер-министра Владимира Гройсмана.

Дмитрий Рясной, ЭП