Сорванная приватизация "Центрэнерго": Кропачев подает в суд на ФГИ

ООО "Укрдонинвест" готовится к подаче иска к Фонду госимущества.

Об этом ЭП сообщил владелец компании Виталий Кропачев.

По его словам, предметом для обращения в суд стало незаконное, по мнению "Укрдонинвеста", решение Фонда о недопуске компании к участию в конкурсе.

"Нам сообщили, что у нас нет выписки из госреестра юрлиц и не подтвержден источник происхождения денег для покупки акций (6 млрд гривен – ЭП)", - сказал Кропачев.

По его мнению, решением об отмене конкурса Фонд госимущества "играет на понижение стоимости этого пакета". На реплику о том, что эта стратегия соответствует интересам самого Кропачева, он ответил, что готов предложить за 78% госакций больше заявленной ФГИ стоимости.

О размере суммы, которую Виталий Кропачев готов заплатить за "Центрэнерго" и его партнерах в этой сделке читайте в ближайшее время на ЭП.

Напомним, Фонд госимущества был намерен продать государственный пакет акций "Центрэнерго" (78,2% акций) на аукционе с начальной ценой 5,9 млрд гривен.

Ранее сообщалось о заинтересованности в участии в конкурсе по крайней мере пяти участников. Впрочем, как стало известно позже, только двое из них внесли обязательный платеж для участия - фирма "смотрящего" за угольной промышленностью Виталия Кропачева и беларусское предприятие "Нефтебитумный завод".

Позже стало известно, что приватизацию "Центрэнерго" перенесли.

"Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины.

"Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

"Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза по сравнению с 2016 годом – до 1,9 млрд гривень, чистый доход – на 2,1%, до 10,9 млрд гривень, валовую прибыль – на 19,3%, до 2,5 млрд гривень.

Дмитрий Рясной, ЭП