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Курс валют: гривня продолжает укрепляться

Среда, 12 декабря 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 12 декабря на уровне 27,71 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,53 гривни.

Напомним, 11 декабря Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на уровне 27,77 гривни.

11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,72 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Нацбанк НБУ курс валют

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