Белорусы заинтересовались аукционом по продаже "Центрэнерго"

Белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод" заявило о намерении принять участие в аукционе по продаже 78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго".

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает "Интерфакс-Украина".

"Нефтебитумный завод" (ранее - "Веска-ЭмульБит"), основанный в 1997 году, - один из крупнейших в Беларуси производитель дорожного битума, а также один из его главных импортеров в Украину.

До 2012 года собственником завода был Минский облисполком. В 2012 году стало известно о покупке его белорусским нефтетрейдером "Интерсервис". В настоящее время завод находится в собственности OOO Interservice Novopolotskoe.

В ноябре 2011 года, завод на аукционе за 30,8 млн долларов купила российская компания "Нафта-Строй", однако договор о купле-продаже был расторгнут по инициативе компании.

Как сообщалось, ФГИ объявил конкурс по приватизации "Центрэнерго", продажа акций назначена на 13 декабря 2018 года.

Согласно распоряжению Кабмина, пакет состоит из 289,2 млн акций, что составляет 78,2% уставного капитала общества номинальной стоимостью 375,9 млн гривень, его стартовая цена составляет 5,9 млрд гривень.

Фонд государственного имущества должен прекратить конкурс, если будет подано заявления менее двух участников.