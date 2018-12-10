Порошенко завизировал продление льгот на ввоз электромобилей

Президент ободрил закон, который предусматривает освобождение от налогов ввод электрокаров.

Об этом свидетельствует данные карты прохождения законопроекта на сайте Верховной Рады, передает liga.net.

Сообщается, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон из "бюджетного" пакета - N9260 об изменениях в Налоговый кодекс.

В частности, документ предусматривает, что к концу 2022 года продлевается норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза. Действие соответствующей нормы заканчивается 31 декабря 2018 года.

Напомним, в Украине в ноябре было зарегистрировано почти 1,16 тысячи гибридных авто и электрокаров.

Ранее Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года.

Экономическая правда