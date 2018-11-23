Все разделы
Укр / Рус

Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года

Пятница, 23 ноября 2018, 05:30

На четыре будет продлен льготный режим ввоза электрокаров — без уплаты НДС и акциза.

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте "бюджетного пакета" с налоговыми изменениями (№9260), который накануне поддержала Верховная Рада.

 

Документ предусматривает, что к концу 2022 будет продолжена норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.

Как известно, действие соответствующей нормы должна была закончиться 31 декабря 2018.

Экономическая правда


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте