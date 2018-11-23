Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года
Пятница, 23 ноября 2018, 05:30
На четыре будет продлен льготный режим ввоза электрокаров — без уплаты НДС и акциза.
Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте "бюджетного пакета" с налоговыми изменениями (№9260), который накануне поддержала Верховная Рада.
Документ предусматривает, что к концу 2022 будет продолжена норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.
Как известно, действие соответствующей нормы должна была закончиться 31 декабря 2018.
Экономическая правда
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