Назван Топ-5 электрокаров, купленных украинцами в ноябре

В Украине спрос на электромобили вырос в 2,4 раза в ноябре по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

За месяц первичную регистрацию в Украине прошли 598 электромобилей.

80% первичного рынка электрокаров составили импортированные машины с пробегом.

Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За прошедший месяц 344 украинца стали владельцами автомобилей этой модели.

Вторым по популярности остается автомобиль BMW i3. Предпочтение этому электромобилю лейпцигского завода BMW отдал 41 покупатель.

Tesla Model S заняла третье место по количеству первичных регистраций электромобилей. В ноябре 34 автомобиля этой модели получили украинскую прописку.

На четвертом месте Renault Zoe с результатом 28 ед.

Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e, который выбрали 24 покупателя.

Всего с начала года в Украине свою первую регистрацию прошли 4812 электромобилей, что почти в 2 раза больше чем за аналогичный период 2017 года. Доля импортированного секонд-хенда в этом сегменте авторынка составила 84%.

Напомним, ранее Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года.