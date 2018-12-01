Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Суббота, 1 декабря 2018, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 28,22 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,05 гривни.
Напомним, 30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,20 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 28,39 гривни.
Экономическая правда
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