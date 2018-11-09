Официальный курс гривни на 9 ноября

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 9 ноября на уровне 27,92 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,90 гривни.

Напомним, 8 ноября по состоянию на 10:40 котировки гривни к доллару на межбанке установились на уровне 27,91 - 27,94 гривни за доллар.

8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 27,89 гривни.

Экономическая правда