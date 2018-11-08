Гривня на межбанке укрепилась к евро
Четверг, 8 ноября 2018, 17:40
8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,90 - 27,92 гривни;
Евро - 31,91 - 31,93 гривни;
Российский рубль - 0,4197 - 0,4202 гривни.
Напомним, 8 ноября по состоянию на 10:40 котировки гривни к доллару на межбанке установились на уровне 27,91 - 27,94 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 27,89 гривни.
7 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни за доллар.
Экономическая правда
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