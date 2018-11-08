Гривня на межбанке укрепилась к евро

8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,90 - 27,92 гривни;

Евро - 31,91 - 31,93 гривни;

Российский рубль - 0,4197 - 0,4202 гривни.

Напомним, 8 ноября по состоянию на 10:40 котировки гривни к доллару на межбанке установились на уровне 27,91 - 27,94 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 27,89 гривни.

7 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни за доллар.

Экономическая правда