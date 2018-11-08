Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 27,89 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,04 гривні.

Нагадаємо, 7 листопада НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на рівні 27,95 гривні.

7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанка встановилися на рівні 27,89 - 27,91 гривні за долар.

Економічна правда