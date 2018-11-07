В МВС объяснили, почему не просили ареста Гуты

Николай Гута

У следователя Национальной полиции не было оснований для ареста экс-руководителя агрохолдинга "Мрия" Николая Гуты.

Об этом рассказал Экономической правде советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

"Человек находился несколько лет в Швейцарии... Веских причин для его ареста, чтобы государство тратило деньги на его содержание, - не было", - заявил он.

По мнению Апостола, следователям и прокурорам будет сложно довести следствие до конца.

"Если у Гуты будут хорошие адвокаты, они могут даже добиться моральных выплат", - сказал советник Авакова.

Что касается отсутствия меры пресечения по отношению к Гуте, то на это могут быть уважительные причины.

"Наверное, следователь не имел оснований... Он не может выйти за рамки закона. Если бы у следователя был 1 шанс из 100, наверное, он мог требовать его ареста", - считает Апостол.

Напомним, в января 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск . Гуту подозревают в завладении мошенническим путем денег восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.

Агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами. Николай Гута присоединился к Группе "Мрия" в 2002 году. Группой компаний "Мрия" владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре.

В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура — HF Assets Management Limited, которой владела семья Гут. Речь идет об Иване, Клавдие, и их сыновьях — Андрее и Николае Гутах.

Группа компаний "Мрия" попала в сложное финансовое положение — в августе 2014 агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании на тот момент составлял около 1,3 миллиарда долларов.

В феврале 2015 контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.

5 ноября стало известно, что компания, которой владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, завершила сделку по покупке агрохолдинга "Мрия".

Ранее ЭП писала о том, как семья Гут выводила деньги из агрохолдинга "Мрия" и как кредиторы получили контроль над компанией.

Экономическая правда