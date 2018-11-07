Гривня продолжила укрепление на межбанке

7 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:55 установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,89 - 27,91 гривни;

Евро - 32,05 - 32,08 гривни;

Российский рубль - 0,4229 - 0,4235 гривни.

Напомним, 6 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,95 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 7 ноября на уровне 27,95 гривни.

Экономическая правда