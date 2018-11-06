Гривня резко укрепилась выше психологической отметки
6 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,95 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,93 - 27,95 гривни;
Евро - 31,88 - 31,91 гривни;
Российский рубль - 0,4234 - 0,4240 гривни.
По данным издания, Национальный банк вышел на межбанковские торги с предложением покупки валюты и не дал гривне укрепиться еще больше. НБУ пополнил резервы на 10 миллионов долларов.
Напомним, 6 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:55 установились на уровне 27,96-27,98 гривни за доллар.
5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 6 ноября на уровне 28,01 гривни.
Экономическая правда
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