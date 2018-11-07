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Официальный курс: доллар опустился ниже 29 гривень

Среда, 7 ноября 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 7 ноября на уровне 27,95 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,94 гривни.

Напомним, 6 ноября Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на уровне 28,01 гривни.

6 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,95 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ курс валют

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Экономическая правда
Укр / Рус
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