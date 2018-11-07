Официальный курс: доллар опустился ниже 29 гривень

Когда окупятся инвестиции в Монобанк, как он будет доказывать своё превосходство над Приватбанком и какого банковского продукта не хватает молодым англичанам.

Почему картошка хрустит, а кока-кола вкуснее, чем в магазине, сколько раз за день нужно мыть руки и как научиться разговаривать с детьми. Об этом и не только — в репортаже ЭП из ресторана самой популярной в мире сети "быстрой" еды.