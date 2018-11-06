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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Вторник, 6 ноября 2018, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 6 ноября на уровне 28,01 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,85 гривни.

Напомним, НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 ноября на уровне 28,13 гривни.

5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня

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