Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Вторник, 6 ноября 2018, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 6 ноября на уровне 28,01 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,85 гривни.
Напомним, НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 ноября на уровне 28,13 гривни.
5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни за доллар.
Экономическая правда
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