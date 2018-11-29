За оформление 15 "евроблях" в бюджет перечислено 890 тысяч

С начала действия новых правил ввоза автомобилей на иностранной регистрации уже оформлено 15 таких транспортных средств.

Об этом сообщается на сайте ДФС.

В бюджет перечислено 890 тысяч гривень, экономия за счет льготных ставок составила почти полмиллиона гривень.

Отмечается, что с одного автомобиля уплачен добровольный взнос в 8500 гривень, уплата которого предполагается за нарушение сроков пребывания на таможенной территории Украины.

ДФС сообщает, что таможенный пост "Луцк" Волынской таможни оформил в свободное обращение первый легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Thalia 2008 года изготовления, на иностранной регистрации, который год находился в режиме "транзит".

Его владелец с сентября 2017 каждые десять дней пересекал таможенную границу Украины с Республикой Польша без всякого протокола о нарушении таможенных правил.

Без выезда за пределы Украины мужчина обратился к брокерам за помощью в оформлении таможенной декларации 27 ноября. После ее оформления в госбюджет было уплачено почти 26,5 тыс. гривень таможенных платежей.

По действовавшим ранее нормам законодательства владелец не смог бы оформить этот автомобиль, поскольку он не соответствует экологическим стандартам Евро-5, отмечает ДФС.

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

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Экономическая правда