ДФС назвала сумму убытков от блокирования границы "евробляхерами"

Из-за блокирования пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен ДФС владельцами транспортных средств на иностранной регистрации государственный бюджет ежедневно в среднем терял около 45 млн гривень.

Об этом сообщается на сайте ДФС.

Львиная доля потерь пришлась на Львовскую таможню - 30 млн гривень.

Если, например, 20 ноября среднедневные отчисления от этих трех таможен составляли 189 млн гривень, то уже 27 ноября показатель составил 145 млн гривень, отмечает ДФС.

"Евробляхи" блокировали около 10 пунктов пропуска на государственной границе, что привело к пробкам и значительно усложнило пересечение границы.

28 ноября работа всех пунктов пропуска на участке западной границы была нормализована.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

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Экономическая правда