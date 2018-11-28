"Нафтогаз" объяснил "саботаж" аудита отсутствием полномочий у Счетной палаты

"Нафтогаз" заявил, что Счетная палата не имеет полномочий для проведения аудита эффективности компании.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Счетная палата Украины не имеет законных оснований требовать проведения на объектах Нафтогаза аудита эффективности состояния планирования и своевременности поступления дивидендов в государственный бюджет. Требование о проведении такого аудита поступило от Счетной палаты в компанию в начале октября", - отмечает "Нафтогаз".

В компании сообщили, что предоставляют все необходимые для проверок документы Государственной аудиторской службе и Государственной фискальной службе, и сейчас ими проводятся три проверки.

В компании ссылаются на Закон Украины "О Счетной палате", согласно которому "Нафтогаз" не принадлежит к объектам, к которым Счетная палата может назначить аудит эффективности.

"Учитывая ст.19 Конституции Украины, согласно которой "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", а также то, что органы государственной власти обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины, Нафтогаз считает требование Счетной палаты о проведении аудита такой, что не соответствует законодательству", - подчеркнула компания.

Напомним, ранее Счетная палата обвинила "Нафтогаз" в саботаже аудита, заявив, что компания не допускает представителей органа к проверке.

Экономическая правда