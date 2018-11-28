Счетная палата обвинила "Нафтогаз" в саботаже аудита

НАК "Нафтогаз Украины" не допускает представителей Счетной палаты к проверке компании.

Об этом во время заседания правительства в среду сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата начато аудит "Нафтогаза", где нас не допустили к проверке. Статья 8 Закона о Счетной палате говорит, что все члены Счетной палаты должны иметь доступ ко всем базам, кторые созданы из государственного бюджета", - сказал он.

Пацкан сообщил, что контрольная группа Счетной палаты "без проблем отработала с секретариатом Кабинета министров и Министерством экономики". Проблемы, по его словам, возникли в "Нафтогазе".

"Я лично разговаривал с Коболевым, нас заверили, что юристы отработают процедуру как это должно быть. После того как юристы отработали, нам было отказано в проведении проверки. Мы отреагировали, составили акт на начальника юридического департамента. На сегодня у нас происходит завершение контрольного мероприятия", - добавил он.

После этого Пацкан обратился к премьеру Владимиру Гройсману и Кабинету министров с просьбой урегулировать данный вопрос.

Гройсман заявил, что если потребуется отдельное распоряжение правительства об открытии информации для Счетной палаты, это будет сделано.

"Вчера я получил ваше письмо, подписал его. Если письмо не будет действовать, то на следующем заседании правительства будем рассматривать этот вопрос", - подытожил Гройсман.

Экономическая правда