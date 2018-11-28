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Гривня на межбанке продолжила падение

Среда, 28 ноября 2018, 17:49
 

28 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,30 - 28,33 гривни;

Евро - 31,90 - 31,93 гривни;

Российский рубль - 0,4194 - 0,4201 гривни.

На черном рынке по состоянию на 17:45 курс доллара составил 28,41 - 28,55 гривни. Курс евро - 32,08 - 32,31.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 28 ноября на уровне 28,1 гривни.

28 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни за доллар.

27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12-28,15 гривни за доллар.

Экономическая правда

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