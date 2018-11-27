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Курс гривні на міжбанку знизився

Вівторок, 27 листопада 2018, 19:02

27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12-28,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,12 - 28,15 гривні;

Євро - 31,78-31,81 гривні;

Російський рубль - 0,4189 - 0,4196 гривні.

На чорному ринку станом на 18:35 котирування гривні знаходилися на рівні 28,34-28,58 за долар.

Нагадаємо, на відкритті міжбанку у вівторок котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,08-28,13 гривні за долар.

26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,88 - 27,91 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 27 листопада на рівні 27,89 гривні.

Економічна правда

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