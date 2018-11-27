Курс гривні на міжбанку знизився
27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12-28,15 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,12 - 28,15 гривні;
Євро - 31,78-31,81 гривні;
Російський рубль - 0,4189 - 0,4196 гривні.
На чорному ринку станом на 18:35 котирування гривні знаходилися на рівні 28,34-28,58 за долар.
Нагадаємо, на відкритті міжбанку у вівторок котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,08-28,13 гривні за долар.
26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,88 - 27,91 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 27 листопада на рівні 27,89 гривні.
Економічна правда
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