Межбанк: гривня продолжает терять позиции

28 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 12:05 установились на уровне 28,27 - 28,3 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,27 - 28,3 гривни;

Евро - 31,89 - 31,93 гривни;

Российский рубль - 0,4189 - 0,4195 гривни.

На черном рынке по состоянию на 12:20 курс доллара составил 28,42 - 28,62 гривни. Курс евро - 32,08 - 32,34.

Напомним, 27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12-28,15 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 28 ноября на уровне 28,1 гривни.

Экономическая правда