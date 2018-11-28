Официальный курс: гривня продолжила обесцениваться

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 28 ноября на уровне 28,1 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,83 гривни.

Напомним, НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 27,89 гривни.

27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12-28,15 гривни за доллар.

Экономическая правда