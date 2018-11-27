Нацбанк опустив гривню на 10 копійок

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 27 листопада на рівні 27,89 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,70 гривні.

Нагадаємо, Національний банк на 26 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,79 гривні за долар.

26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,88 - 27,91 гривні за долар.

Економічна правда