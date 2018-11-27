Тарифы на вход-выход в ГТС могут снизиться вдвое
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг одобрила проект постановления о снижении с 1 января тарифов для точек входа и выхода ГТС Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава регулятора Оксана Кривенко.
"Одобрили проект постановления НКРЭ, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода", - написала Кривенко.
"Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций", - добавила она.
Проект должен пройти общественные обсуждения, после чего может быть одобрен.
Напомним, Нацкомиссия в апреле прошлого года ввела в действие тарифную систему "вход-выход" для газотранспортной системы.
После ее внедрения газодобывающие компании написали письмо президенту, премьер-министру и депутатам в котором заявили, что введенный тариф является чуть ли не самым высоким в Европе и более чем втрое превышает среднеевропейский уровень.
Экономическая правда
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