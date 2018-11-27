Доллар на межбанке поднялся выше 28 гривень

26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,09 - 28,12 гривни;

Евро - 31,78 - 31,81 гривни;

Российский рубль - 0,4208 - 0,4215 гривни.

На черном рынке доллар вырос еще больше. По состоянию на 11:20 его курс составлял 28,24 - 28,95.

Курс евро на черном рынке - 32,07 - 32,85.

Напомним, 26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,91 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 27,89 гривни.

Экономическая правда