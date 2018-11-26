Гривня на межбанке продолжила падение
26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,91 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,88 - 27,91 гривни;
Евро - 31,65 - 31,68 гривни;
Российский рубль - 0,4163 - 0,4170 гривни.
Напомним, на закрытии межбанка в пятницу гривня торговалась на уровне 27,74 - 27,76 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 27,79 гривни.
26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86-27,93 гривни за доллар.
Экономическая правда
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