Нацбанк опустил гривню на 10 копеек

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 27,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,70 гривни.

Напомним, Национальный банк на 26 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,79 гривни за доллар.

26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,91 гривни за доллар.

Экономическая правда