Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня снизилась к доллару

Понедельник, 26 ноября 2018, 09:00

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 27,79 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,55 гривни.

Напомним, Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар.

На закрытии межбанка в пятницу гривня торговалась на уровне 27,74-27,76 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ: Военное положение не повлияет на банковскую систему 26 ноября 2018, 08:30
НБУ продал золотых монет почти на 3 миллиона 25 ноября 2018, 14:22
Курс валют: гривня ослабла к доллару, но укрепилась к евро 24 ноября 2018, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте