Официальный курс: гривня снизилась к доллару

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 27,79 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,55 гривни.

Напомним, Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар.

На закрытии межбанка в пятницу гривня торговалась на уровне 27,74-27,76 гривни за доллар.

Экономическая правда