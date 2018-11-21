SkyUp объявила новые международные рейсы

Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на регулярные рейсы по новым международным направлениям, которые начнут выполняться летом 2019 года.

Об этом сообщает ЦТС.

В мае-июне стартуют перелеты по следующим направлениям из Киева: Батуми, Ларнака, Римини, Неаполь, Сицилия (Катанья), Аликанте, Тенерифе.

В данный момент стоимость билетов на большинство рейсов стартует от 1527 гривен.

Цена билета на самый продолжительный рейс - Киев-Тенерифе - сейчас начинается от 5164 гривен.

Напомним, SkyUp также запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.

В настоящее время SkyUp выполняет чартерные рейсы в интересах туроператора Join UP!

Сейчас флот лоукоста состоит из двух Boeing 737-800 и одного Boeing-737-700. До конца года авиаперевозчик намерен расширить свой парк за счет еще одного Boeing 737-800 и одного Boeing 737-700.

22 октября SkyUp запустила продажи билетов по лоу-кост концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года.

В начале октября стало известно, что авиакомпания получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает SkyUp право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Ранее SkyUp выполняла только чартерные рейсы. Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

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