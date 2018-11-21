От 500 гривен: Лоукостер SkyUp запустил продажи билетов по Украине

Авиакомпания SkyUp, позиционирующая себя как национальный лоукостер, запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.

Об этом сообщает avianews.com.

Согласно обнародованному расписанию, полеты между Киевом и Одессой стартуют со 2 июня 2019 года и будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.

С аналогичным расписанием будут запущены рейсы между Одессой и Харьковом.

Минимальная цена билета в одну сторону — от 500 грн с учетом перевозки только 7 кг ручной клади.

Стоимость авиабилета с включенным багажом до 23 кг начинается от 800 грн в одну сторону.

В настоящее время SkyUp выполняет чартерные рейсы в интересах туроператора Join UP!

Сейчас флот лоукоста состоит из двух Boeing 737-800 и одного Boeing-737-700. До конца года авиаперевозчик намерен расширить свой парк за счет еще одного Boeing 737-800 и одного Boeing 737-700.

22 октября SkyUp запустила продажи билетов по лоу-кост концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года.

В начале октября стало известно, что авиакомпания получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает SkyUp право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Ранее SkyUp выполняла только чартерные рейсы. Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

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