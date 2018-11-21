Трамп назвал ФРС "проблемой"

Президент Дональд Трамп возобновил критику в адрес Федеральной резервной системы, призвав к снижению процентных ставок.

Об этом пишет Bloomberg.

Новые выпады в адрес монетарных властей прозвучали на фоне обвала акций, связанного с опасениями по поводу ряда вопросов, от снижения темпов роста мировой экономики до усиления торговой войны между США и Китаем.

Опрос застройщиков на этой неделе указал на дальнейшее замедление рынка жилья в ситуации максимальных за восемь лет ставок по ипотеке, что может быть тревожным знаком для более широкой экономики.

"Я хотел бы, чтобы у ФРС была более низкая процентная ставка. Наша проблема с ФРС гораздо серьезнее, чем с кем-либо еще", - сказал Трамп журналистам.

Ранее Трамп подверг Федеральную резервную систему критике за повышение процентных ставок в этом году, заявив, что она "свихнулась".

Напомним, 26 сентября Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 2%–2,25%.

Это уже третье повышение ключевой ставки в этом году. Следующее повышение запланировано на декабрь 2018 года, три раза ставку повысят в 2019 году и еще один раз - в 2020 году.

Напомним, последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

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