АМКУ снова перенес рассмотрение дела о монополизме ДТЭК Ахметова
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес на 18 декабря рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета, передает "Интерфакс-Украина".
"Рассмотрение дела продолжается. Следующее заседание по нему назначено на 18 декабря", – заявили в АМКУ.
Отмечается, что заседание перенесено в связи с необходимостью изучить новые материалы.
В заседании приняли участие представители истцов по делу – НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго".
Новое заседание было уже открытым. Глава АМКУ Юрий Терентьев предупредил, что комитет настаивает на участии истцов в процессе, но в случае их неявки вопрос может быть рассмотрен и без них.
Как сообщалось, изначально запланированное на 6 ноября заседание, которое должно было состояться в закрытом режиме, было перенесено из-за неявки истцов на 20 ноября.
АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.
В свою очередь, в пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.
Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономической правде рассказал, что АМКУ официально уведомил ДТЭК о намерении закрыть трехлетнее расследование против группы.
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