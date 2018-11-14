АМКУ готов рассмотреть вопрос о монополии ДТЭК Ахметова даже без участия истцов

Антимонопольный комитет Украины допускает возможность рассмотрения дела, возбужденного по признакам нарушения "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции, без участия истцов.

Об этом сообщил глава ведомства Юрий Терентьев агентству "Интерфакс-Украина".

"Рассмотрение дела в принципе может происходить без присутствия истцов, поскольку АМКУ не защищает интересы НКРЭКУ или "Укрэнерго"... Если указанные субъекты по каким-то уважительным причинам не смогут принять участие в деле, мы эти уважительные причины примем во внимание. Но если будем видеть, что заседания игнорируются и это мешает комитету выполнять свои функции, тогда будем принимать решения, исходя из обстоятельств", – сказал Терентьев.

При этом он уточнил, что АМКУ настаивает на участии истцов в процессе.

Напомним, 6 ноября рассмотрение дела о монопольном положении на рынке электроэнергии компании "ДТЭК" Рината Ахметова было перенесено на 20 ноября.

НКРЭКУ, которая в июне 2015 года была заявителем по этому делу, на заседание своего представителя не направила. Представитель "Укрэнерго", которая также была заявителем по делу, пришел на заседание без доверенности, и, не имея полномочий, присутствовал в режиме свободного слушателя.

АМКУ начал расследование в сентябре 2015 года.