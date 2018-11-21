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Нацбанк оставил неизменным официальный курс гривни

Среда, 21 ноября 2018, 09:00
 

Национальный банк на 10 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,76 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,72 гривни.

Напомним, 20 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,76 гривни за доллар.

20 ноября Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на уровне 27,76 гривни.

Экономическая правда

Нацбанк курс валют

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