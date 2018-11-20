Гривня укрепилась на закрытии межбанка

20 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,76 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,73 - 27,76 гривни;

Евро - 31,62 - 31,64 гривни;

Российский рубль - 0,4208 - 0,4215 гривни.

Напомним, 20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,82 гривни за доллар.

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 20 ноября на уровне 27,76 гривни.

Как сообщалось, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины превысил 6 миллиардов долларов в октябре, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года.

Экономическая правда