Курс валют на 20 ноября

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 20 ноября на уровне 27,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,72 гривни.

Напомним, 19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74-27,78 гривни за доллар.

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,75 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 27,75 гривни.

Экономическая правда