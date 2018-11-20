Курс валют на 20 ноября
Вторник, 20 ноября 2018, 09:20
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 20 ноября на уровне 27,76 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,72 гривни.
Напомним, 19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74-27,78 гривни за доллар.
19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,75 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 27,75 гривни.
Экономическая правда
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