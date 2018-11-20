Опрос об отмене моратория на землю оказался манипулятивным

Исследование компании GfK по заказу программы Всемирного банка "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине" показало, что доля украинцев, которые поддерживают отмену моратория на землю, значительно меньше, чем по данным обнародованного ранее исследования.

Об этом сообщил Денис Низалов, руководитель программы, консультант Всемирного Банка по земельным вопросам.

Так, 44,7% опрошенных не поддерживают или скорее не поддерживают отмену моратория, что существенно отличается от опубликованных на днях 70%.

19,9% опрошенных граждан поддерживают или скорее поддерживают отмену моратория, 35,3% не определились с ответом.

Низалов отметил, что результат социологических исследований зависит от того, как сформулирован вопрос.

"Именно формат вопросов может стать самым манипулятивным инструментом в любом исследовании. В частности, можно спросить: "Поддерживаете ли вы отмену моратория на куплю-продажу земли и введения рынка земли?". Тогда для большинства граждан, для которых слово "рынок" ассоциируется с торговыми палатками на рынке, отвечают так, как указано в цифрах выше. Если же спросить у граждан о сути ситуации, об их личных правах по покупке и продаже земли после отмены моратория, то результаты будут несколько другие", - написал Низалов.

Так, в октябре 2018 21,6% респондентов положительно относились к праву покупать и продавать сельскохозяйственную землю, 40,3% были против такого права, а 38,1% затруднились с ответом.

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Напомним, мораторий на продажу земли введен в Украине в 2001 году. Предполагалось, что он будет действовать до принятия нового Земельного кодекса, однако парламент постоянно продлевал его действие.

В последний раз мораторий на продажу земли продлили в декабре 2017 года до 1 января 2019 года.

Отметим, что мораторий разрешает собственнику пая сдавать его в аренду или передавать по наследству, но запрещает официально продавать земельный участок либо передавать пай в залог.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.

Ранее ЭП сообщала, что на Львовщине подали в суд из-за моратория на продажу земли.

Напомним, 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.

Ранее сообщалось, что около 6,5 тысячи украинцев после смерти отдали бесплатно государстве землю.

Напомним, за отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли