Официальный курс: гривня начала неделю с укрепления
Понедельник, 19 ноября 2018, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 27,75 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,49 гривни.
Напомним, НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 27,77 гривни.
16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74-27,77 гривни за доллар.
Экономическая правда
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