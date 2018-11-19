Официальный курс: гривня начала неделю с укрепления

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 27,75 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,49 гривни.

Напомним, НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 27,77 гривни.

16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74-27,77 гривни за доллар.

Экономическая правда