ДФС Продана успело рассрочить долг только связанной с Ляшко компании

В период с 3 марта 2017 года по 1 ноября 2018 года Главное управление ДФС в Киевской области рассрочило налоговый долг на сумму 5,97 миллиона гривень компании "Пожмашина".

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на ответ Государственной фискальной службы.

В ответе ГФС на информационный запрос указывается, что ПК "Пожмашина" получила рассрочку 25 мая и досрочно погасила ее 4 июля. Оплата совпала с получением очередного бюджетного контракта на поставку пожарных машин на 600 млн гривень.

"Пожмашина" зарегистрирована в Прилуках Черниговской области на кипрскую компанию "Идехус лимитед". Бенефициаром указан директор "Пожмашина" Олег Борщ, который в прошлом году шел в Черниговский облсовет от Радикальной партии Олега Ляшко. Подписантом "Пожмашина" является Валерий Иващенко, депутат Прилукского райсовета от Радикальной партии. С прилуцким заводом был связан Сергей Аверьянов, который с июня 2015 по май 2016 работал первым заместителем нынешнего главы ДНС Николая Чечеткина.

Рассрочки налоговой впервые привлекли внимание во время хода уголовного "газового" дела народного депутата Александра Онищенко, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро. Предыдущий экс-глава ДФС Роман Насиров обвиняется в предоставлении рассрочки по уплате рентной платы компаниям Онищенко с нарушением требований закона.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Экономическая правда