САП заочно объявила о подозрении Продану

Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"15.11.2018 года прокурором САП составлено и подписано письменное уведомление (Продану – ред.) о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 УК Украины (незаконное обогащение)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры обеспечили "вручение указанного уведомления о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины".

В САП напомнили, что 15 ноября Продан не явился на вызов для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ч.3 ст.209 (отмывание средств) УК Украины.

До того экс-исполняющего обязанности председателя ГФС вызвали в САП на 8 ноября.

"Однако на вызовы чиновник не явился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки", - говорится в сообщении.

В САП добавили, опубликованные Проданом в соцсети заявления о пребывании за границей на лечении "не нашли своего подтверждения в предусмотренный уголовным процессуальным законом способом".

"Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъект и его защитники сих пор не сообщили ни о месте (адресе) пребывания, ни о названии медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что Продана в третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.

Напомним, в сентябре источник в Генеральной прокуратуре рассказал "Украинской правде", что Продан не является на допросы к САП. По словам источника, Продана официально вызывали один или два раза, неофициально - "раз 15".

16 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ раскрыла "устойчивое иерархическое объединение" в рядах ДФС и объявила о подозрении начальнику Винницкой ДФС Осмоловскому.

Он также добавил, что прокуратура расследует нарушения, совершенные Мирославом Проданом в должности и.о. главы ДФС.

Сам Продан заявление Луценко о злоупотреблениях в ДФС назвал фейком.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что лично у него претензий к Продану нет.

Кабинет министров 5 сентября уволил исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана по его собственному заявлению.

Украинская правда