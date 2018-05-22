Связанная с Ляшко компания получит еще 600 миллионов за пожарные машины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по результатам тендера заказала ООО "Промышленная компания "Пожмашина" пожарно-спасательных автомобилей на 600,54 миллиона гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до 19 мая 2019 года поставят 120 вездеходных пожарных автоцистерн по 5 млн грн за штуку.

Цена сделки всего на 0,05% ниже ожидаемой стоимости закупки в 600,84 млн грн.

Единственным конкурентом было ЗАО "Автотранспортник" Валентина Затхея, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

"Пожмашина" зарегистрирована в Прилуках Черниговской области на кипрскую компанию "Идехус лимитед".

Бенефициаром указан директор "Пожмашина" Олег Борщ, в прошлом году он шел в Черниговский облсовет от Радикальной партии. Подписантом "Пожмашины" является Валерий Иващенко, депутат Прилукского райсовета от Радикальной партии.

С прилуцким заводом был связан Сергей Аверьянов, который с июня 2015 года по май 2016 года работал первым заместителем нынешнего главы ГосЧС Николая Чечеткина.

Его помещения обыскивали в 2016 году в связи с тендером на поставку пожарной техники, однако дело против него до сих пор не в суде.

Как сообщалось, в 2017 году Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также заказала ООО "Промышленная компания "Пожмашина" пожарно-спасательных автомобилей на 600,34 млн грн.

Напомним, в ноябре 2015 года правительство разрешило полную предоплату за пожарную технику на срок до шести месяцев, приняв соответствующие изменения в постановление "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства".

Бюджет на 2016 год был принят ночью 25 декабря 2015 года. Накануне принятия лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его фракция не будет голосовать за бюджет. Однако после того, как по предложению нардепа от БПП Максима Курячего в проект бюджета внесли почти 400 млн грн на закупку пожарной техники, "радикалы" сразу проголосовали "за".