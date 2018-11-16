В Украине инициировали сужение крайней левой полосы на трассах

Минрегион инициировал внесение изменений в государственные строительные нормы, одна из поправок будет касаться сужения крайней левой полосы.

Об этом сообщил замминистра Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Сейчас на трассах предусмотрена единая ширина полос движения 3,75 метров и остановочная полоса в 2,5 метра, что является опасной шириной для остановки, например, грузового автомобиля. Поэтому теперь при строительстве трасс планируем предусмотреть обязательное сужение крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта и расширение остановочной полосы. Это сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах и будет способствовать повышению безопасности движения", - говорится в сообщении.

В случае принятия новых ГСН, ширина крайней левой полосы будет сужена до 3,5 метра, а остановочная полоса на дорогах первой-второй категории - расширена до 3 метров.

Такие нормы станут обязательными для новых дорог, а для существующих - если это будет возможно.

Проект изменений в строительные нормы по дорогам общего пользования разрабатывает ГП "ГосдорНИИ".

Напомним, с 1 сентября вступили в силу новые Государственные строительные нормыотносительно минимально допустимой ширины полосы движения.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

По информации Укравтодора, ежегодно в Украине совершается в 180 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает до 5 тысяч человек и травмируются около 30 тысяч. До 80% таких происшествий происходит в населенных пунктах.

Основными причинами таких происшествий являются нарушения водителями скоростного режима, что приводит к столкновениям и наезду на пешеходов.

В "Укрдоринвесте" говорят, что сужение полос дорог в городах приведет к снижению скоростного режима и обеспечит повышенную безопасность движения всем участникам.

Напомним, Минрегионстрой предлагает оборудовать скоростные трассы разноуровневыми развязками и перестать строить левые повороты.

Экономическая правда