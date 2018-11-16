Нацбанк укрепил курс гривни до 27,77
Пятница, 16 ноября 2018, 09:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 27,77 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,39 гривни.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 15 ноября на уровне 27,84 гривни.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.
Экономическая правда
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