Нацбанк укрепил курс гривни до 27,77

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 27,77 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,39 гривни.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 15 ноября на уровне 27,84 гривни.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.

Экономическая правда